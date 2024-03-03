В Минреинтеграции объяснили, как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта

По данным министерства, физические "послевоенные" реакции могут проявляться в:

проблемах со сном и приема пищи,

тахикардии,

головные боли или боли в мышцах.

В то время, как поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности и тому подобное.

Эмоциональные же реакции могут заключаться в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

"Такие реакции могут длиться определенное время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту", - заявили в Минреинтеграции.

Родные со своей стороны могут облегчить адаптацию военного к гражданской жизни. Для этого:

осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;

помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;

проявите терпение;

позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;

учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;

уважайте личные границы близкого человека.

Напомним, в Украине запустили новый проект E-NADIYA, помогающий военным психологически адаптироваться к мирной жизни. Интересно, что инициатором его является воин ВСУ.

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