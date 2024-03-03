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В Минреинтеграции объяснили, как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта

Фото: адаптация родных по возвращении с фронта (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Семье, которая встречает ветерана, стоит быть готовой к тому, что дома он может еще некоторое время "воевать". Адаптация потребует времени, в течение которого человек может переживать физические, поведенческие и эмоциональные "послевоенные" реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, физические "послевоенные" реакции могут проявляться в:

  • проблемах со сном и приема пищи,
  • тахикардии,
  • головные боли или боли в мышцах.

В то время, как поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности и тому подобное.

Эмоциональные же реакции могут заключаться в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

"Такие реакции могут длиться определенное время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту", - заявили в Минреинтеграции.

Родные со своей стороны могут облегчить адаптацию военного к гражданской жизни. Для этого:

  • осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
  • помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
  • проявите терпение;
  • позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
  • учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
  • уважайте личные границы близкого человека.

Напомним, в Украине запустили новый проект E-NADIYA, помогающий военным психологически адаптироваться к мирной жизни. Интересно, что инициатором его является воин ВСУ.

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