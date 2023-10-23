В Мінреінтеграції висловилися про продовження періоду ідентифікації для виплат в Ощадбанку

В Україні можуть продовжити період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат у Ощадбанку на три місяці.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, передає РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції .

Як наголосила чиновник, не можна допустити, щоб внутрішньо переміщені особи (ВПО) були позбавлені належних їм пенсій або соціальних виплат від держави.

"Тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити", - сказала вона.

Можливість продовження ще на 3 місяці періоду ідентифікації для клієнтів Ощадбанку, що стали переселенцями, пропонують члени Координаційного штабу із забезпечення реалізації прав та свобод ВПО.

Йдеться про ініціативу продовжити термін фізичної перевірки осіб у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року.

Це стосується внутрішньо переміщених осіб, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, додали в міністерстві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липні внутрішні переселенці почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. Після цього питання про продовження терміну ідентифікації порушувалося під час наради Координаційного штабу з питань ВПО. Тоді ж було ухвалено відповідні рішення, а саме: