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В Минреинтеграции высказались о продлении периода идентификации для выплат в Ощадбанке

Понедельник 23 октября 2023 10:23
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В Минреинтеграции высказались о продлении периода идентификации для выплат в Ощадбанке Фото: Ощадбанк может продлить сроки идентификации для выплат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине могут продлить период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке на три месяца.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции.

Как подчеркнула чиновник, нельзя допустить, чтобы внутренне перемещенные лица (ВПЛ) были лишены причитающихся им пенсий или социальных выплат от государства.

"Поэтому должны продлить период для прохождения идентификации получателями таких выплат, чтобы они успели это сделать", - сказала она.

Возможность продления еще на 3 месяца периода идентификации для клиентов Ощадбанка, что стали переселенцами, предлагают члены Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод ВПЛ.

Речь идет об инициативе продлить срок физической проверки лиц в отделениях Ощадбанка до 31 марта 2024 года.

Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, добавили в министерстве.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле внутренние переселенцы начали получать смс-сообщения от Ощадбанка о том, что до 1 сентября нужно пройти идентификацию в отделениях банка. После этого вопрос о продлении срока идентификации поднимался во время совещания Координационного штаба по вопросам ВПЛ. Тогда же были приняты соответствующие решения, а именно:

  • Ощадбанк прекратит указанную смс-рассылку;
  • для получателей пенсий срок для идентификации продлить до конца января 2024;
  • для получателей выплат ВПЛ идентификацию вообще не применять (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами).

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