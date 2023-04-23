У Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати допомогу у разі втрати власного житла

Люди, які втратили житло через агресію РФ, мають право на отримання державної допомоги на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Близько 1 млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними", - йдеться у повідомленні. У Мінреінтеграції запевнили, що люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання: 2 тисячі гривень на дорослого;

3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.