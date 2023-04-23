В Минреинтеграции рассказали, как украинцам получить помощь при потере собственного жилья

Люди, лишившиеся жилья из-за агрессии РФ, имеют право на получение государственной помощи на проживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Наибольшие повреждения жилищный фонд получил в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях. Около 1 млн граждан остались без крова. Цифры большие, впрочем даже они не передают всей картины, ведь сейчас являются ориентировочными", - говорится в сообщении. В Минреинтеграции заверили, что люди, лишившиеся жилья, имеют право на получение ежемесячного государственного пособия на проживание: 2 тысячи гривен на взрослого;

3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.