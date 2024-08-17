UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінреінтеграції пояснило, як евакуюватись за відсутності документів

Фото: як евакуюватись за відсутності документів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українців закликали в жодному разі не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій. Виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу", - повідомили в міністерстві.

За даними Мінреінтеграції, евакуація здійснюється безкоштовно, однак для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

"Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу", - додали в міністерстві.

 

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що з початку літа Російська Федерація завдала більш як дві тисячі ударів по території Сумської області.

На тлі російського терору в області оголосили Евакуацію. За словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти