Мінреінтеграції пояснило, як евакуюватись за відсутності документів

Українців закликали в жодному разі не відмовлятись від евакуації з небезпечних територій. Виїхати безкоштовно можна навіть за відсутності документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу", - повідомили в міністерстві.
За даними Мінреінтеграції, евакуація здійснюється безкоштовно, однак для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.
"Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, що з початку літа Російська Федерація завдала більш як дві тисячі ударів по території Сумської області.
На тлі російського терору в області оголосили Евакуацію. За словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти.
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