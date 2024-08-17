Минреинтеграции объяснило, как эвакуироваться при отсутствии документов

Ситуация в Сумской области

Напомним, что с начала лета Российская Федерация нанесла более двух тысяч ударов по территории Сумской области.

На фоне российского террора в области была объявлена Эвакуация. По словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта.

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