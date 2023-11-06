В Мінреінтеграції пояснили, як повернути виплати одній з категорій ВПО

У 154 інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців. Значна частина з них - внутрішньо переміщені особи. Аби люди отримували належні їм виплати, фахівець із соціальної роботи одного з пансіонатів звернулася до Мінреінтеграції.

"Деяким особам, які перемістилися до пансіонату і раніше не перебували на повному державному забезпеченні, припинені виплати. Чи мають право на допомогу на проживання особи, які до поселення в інтернаті перебували вдома або в лікарні?", - йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо відмовляють у виплатах

На виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі або перебували в лікарні.

Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання.

Зазначається, що в разі відмови в таких виплатах, слід звертатися:

до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером - 15-48;

на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером - (066) 813-62-39.

Виплати переселенцям в Україні

Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень - для всіх інших внутрішніх переселенців (мова не йде про тих, хто виїхав за кордон, - ред.).

Додамо, що з 1 листопада в застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною послуга "Допомога для ВПО".

Також в Україні запустили новий механізм призначення виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоправда, він торкнеться не всіх.