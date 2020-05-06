Минреинтеграции выявило загрязнение водохранилищ в ОРДЛО: в опасности 300 тыс. жителей

В результате преступной небрежности российско-оккупационных властей на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) произошло нарушение работы двух водохранилищ с последующим загрязнением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, в оккупированных районах Донецкой области в результате неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты "Булавинская" произошло загрязнение Волынцевского водохранилища. Воду из этого водохранилища используют более 300 тысяч жителей Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Чистяково и других населенных пунктов.

Отмечается, что уровень допустимой концентрации загрязняющих веществ превышен в несколько раз. Оккупационные власти знают о проблеме, но не предпринимают никаких адекватных мер для ее устранения.

"Нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышены в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, цинка - почти в 4 раза и тому подобное", - рассказали в министерстве.

В настоящее время забор воды из Волынцевского водохранилища прекращен, а вода для потребления подается из канала "Северский Донец-Донбасс", но он требует планового ремонта и регулярного очищения, поэтому ситуация может выйти из-под контроля, что заставит оккупантов начать подавать людям загрязненную воду.

Кроме того, в Луганской области возникла угроза исчезновение реки Белая и Исаковского водохранилища. Баланс работы водохранилища был нарушен после прекращения работы водоотливного комплекса шахты "Славяносербская". В 2019 году забор воды превысил поступления шахтных вод на 5 млн кубических метров. Класс воды в водохранилище также был понижен с "умеренно загрязненной" до "загрязненной".

"Минреинтеграции считает это подтверждением захватнических действий государства-оккупанта, которое безжалостно эксплуатирует оккупированную территорию, создавая угрозы для людей, экологии и уничтожая возможность развития агломерации Алчевск-Перевальск и прилегающих районов в стратегической перспективе. Мы обращаемся к международным организациям в рамках установленного мандата с просьбой проверить указанные факты и принять меры реагирования", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные власти в апреле закрыли 3 угольные шахты. До конца этого года оккупанты планируют прекратить работу еще 5 угольных шахт. Закрытие шахт связано с якобы "реорганизацией" угольной отрасли.