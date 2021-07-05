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Минреинтеграции выплатило по 100 тысяч гривен освобожденным из плена украинцам

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 21:40
Минреинтеграции выплатило по 100 тысяч гривен освобожденным из плена украинцам Фото: Мининтеграции выплатило украинским пленным по 100 тысяч гривен (Гонтарь Владимир УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило 33 освобожденным из плена украинцам по 100 тысяч гривен каждому. Еще 24 украинца также получат денежную помощь после поступления необходимых документов в высший орган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининтеграции.

Как отмечает орган, всего было выделено 3,3 млн гривен бюджетных средств. Денежная помощь была послана 33 гражданам Украины, которые были признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Стоит отметить, что 24 украинца, которые были освобождены ранее, также получат помощь от Мининтеграции после поступления необходимых документов в высший орган.

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