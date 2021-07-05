Мінреінтеграції виплатило по 100 тисяч гривень звільненим з полону українцям
Фото: Мінінтеграції виплатило українським полоненим по 100 тисяч гривень (Гонтар Володимир УНІАН)
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило 33 звільненим з полону українцям по 100 тисяч гривень кожному. Ще 24 українці також отримають грошову допомогу після надходження необхідних документів до вищого органу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінтеграції.
Як зазначає орган, загалом було виділено 3,3 млн гривень бюджетних коштів. Грошова допомога була надіслана 33 громадянам України, які були визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації.
Варто відзначити, що 24 українці, які були звільнені раніше, також отримають допомогу від Мінінтеграції після надходження необхідних документів до вищого органу.