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В Минреинтеграции сказали, сколько людей пересекают админграницу с Крымом каждый день

Автор: РБК-Украина

Между оккупированным Крымом и Херсонской областью пересекают административную границу до 700 людей в день. Россия ввела ограничения, поэтому количество людей уменьшилось.

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Об этом сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко.

По его словам, Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых не хватает на оккупированном полуострове.

Яременко считает, что такие действия России могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории Крыма.

Напомним, Украина может организовать гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В частности, админграницу могут оборудовать аптечными киосками.

Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон.

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