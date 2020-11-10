У Мінреінтеграції сказали, скільки людей перетинають адмінкордон з Кримом щодня

Між окупованим Кримом і Херсонською областю перетинають адміністративний кордон до 700 людей на день. Росія ввела обмеження, тому кількість людей зменшилася.

Про це сказав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігоря Яременка.

За його словами, Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб придбати ліки, яких не вистачає на окупованому півострові.

Яременко вважає, що такі дії Росії можуть призвести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території Криму.

Нагадаємо, Україна може організувати гуманітарні табори на адмінкордоні з окупованим Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Зокрема, адмінкордон можуть обладнати аптечними кіосками.

Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Криму спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Причиною спалаху COVID-19 став курортний сезон.