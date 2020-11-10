ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мінреінтеграції сказали, скільки людей перетинають адмінкордон з Кримом щодня

Автор: РБК-Україна

Між окупованим Кримом і Херсонською областю перетинають адміністративний кордон до 700 людей на день. Росія ввела обмеження, тому кількість людей зменшилася.

Популярні новини

Про це сказав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігоря Яременка.

За його словами, Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб придбати ліки, яких не вистачає на окупованому півострові.

Яременко вважає, що такі дії Росії можуть призвести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території Криму.

Нагадаємо, Україна може організувати гуманітарні табори на адмінкордоні з окупованим Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Зокрема, адмінкордон можуть обладнати аптечними кіосками.

Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Криму спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Причиною спалаху COVID-19 став курортний сезон.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримКПВВ