ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минреинтеграции рассказали, кто не получит амнистию после войны на Донбассе

Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:32
В Минреинтеграции рассказали, кто не получит амнистию после войны на Донбассе
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Владислав Красинский, Лера Полищук

В минских соглашениях прописано, что должен быть принят ряд законопроектов, в том числе "закон об амнистии". Однако в "плане действий по Донбассу" прописано, кто не сможет получить амнистию после войны на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, которые имели отношение к авиакатастрофе малайзийского боинга MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, донецкая тюрьма "Изоляция".

Напомним, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех.

Ранее сообщилось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Позже Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Алексей РезниковДонбассамнистия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь