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В Херсонской области оккупанты пытаются подкупить родителей, а учителям - угрожают, - Братчук

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Понедельник 05 сентября 2022 07:55
В Херсонской области оккупанты пытаются подкупить родителей, а учителям - угрожают, - Братчук Фото: В Херсонской области оккупанты пытаются подкупить родителей, а учителям - угрожают (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Подавляющее большинство школ, оказавшихся во временной оккупации на территории Херсонской области, отказались работать по так называемым российским программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя главы Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Оккупанты пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям - грозят карательными мерами", - отметил он.

В то же время тем учителям, которые соглашаются на сотрудничество с врагом, Братчук напомнил об ответственности относительно участия в коллаборантской деятельности.

"Одному из тех, кто согласился возглавить школу в оккупации, во двор принесли траурный венок. Учитель от сотрудничества с врагом после такого "подарка" сразу отказался", - добавил представитель Одесской ОВА.

Напомним, в оккупированных школах Мелитополя, которые открылись 1 сентября, детей заставляли фотографироваться с портретом президента РФ Владимира Путина.

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