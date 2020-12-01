Под Минрегионом прошла акция против коррупции в строительной сфере

Фото: акция протеста под Минрегионом (РБК-Украина)

Под зданием Министерства развития общин и территорий началась бессрочная акция протеста против коррупции в строительной сфере. В частности, против деятельности главы Минрегиона Алексея Чернышева и народного депутата Елены Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В настоящее время возле здания Министерства на улице Большая Житомирская собралось несколько сотен активистов, представляющих различные общественные организации. В частности - ОО "Стоп коррупции!", "Стоп произволу", "За лучшую жизнь сегодня" и другие.

На тротуаре под зданием Министерства установлены палатки.

Участники акции выступают против "объединения народных депутатов и чиновников Минрегиона для лоббирования интересов застройщиков через Временную следственную комиссию Верховной рады".

Также участники акции требуют уволить с должности и.о. председателя ГАСИ Ирину Король, и отправить в отставку министра Алексея Чернышева.

На акции выступали строительный эксперт Виктор Глеба, бывший народный депутат от ВО "Свобода" Юрий Мирошниченко и другие. По их словам, Министерство нужно ликвидировать, как и ГАСИ, в том виде, в котором оно существует.

На тротуаре перед входом в Министерство расстелили несколькометровую шпалеру из незаконных, по мнению участников акции, разрешений на строительства.

Участники акции держат плакаты: "Шуляк - строительный кондуктор", "Коррупционерам место за решеткой!", "Строительный Буратино Чернышов", "Чернышов, довольно разрушать строительную отрасль" и т.д.

По мнению участников акции, министр "отвечает за все" в строительной отрасли: "за назначение коррупционеров, за выданные незаконные разрешения, за проваленную реформу ГАСИ, за десятки незаконных застроек".

Параллельно у здания Минрегиона продолжается акция против одного из организаторов акции против коррупции в министерстве - Виктора Глебы.

Напомним, 26 октября Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Им стала Ирина Король.