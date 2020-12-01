Під Мінрегіоном відбулася акція проти корупції у будівельній сфері

Фото: акція протесту під Мінрегіоном (РБК-Україна)

Під будівлею Міністерства розвитку громад і територій розпочалася безстрокова акція протесту проти корупції у будівельній сфері. Зокрема проти діяльності очільника Мінрегіону Олексія Чернишова та народного депутата Олени Шуляк.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Наразі біля будівлі Міністерства на вулиці Велика Житомирська зібралося кілька сотень активістів, які представляють різні громадські організації. Зокрема - ГО "Стоп корупції!", "Стоп свавіллю", "За краще життя сьогодні" та інші.

На тротуарі під будівлею Міністерства встановлено намети.

Учасники акції виступають проти "об'єднання народних депутатів та чиновників Мінрегіону задля лобіювання інтересів забудовників через Тимчасову слідчу комісію Верховної ради".

Також учасники акції вимагають звільнити з посади в.о. голови ДАБІ Ірину Король, й відставити міністра Олексія Чернишова.

На акції виступали будівельний експерт Віктор Глеба, колишній народний депутат від ВО "Свобода" Юрій Мірошниченко та інші. За їхніми словами, Міністерство вимагає ліквідації, як і ДАБІ, в тому вигляді, в якому воно існує.

На тротуарі перед входом у Міністерство розстелили кількаметрову шпалеру з незаконних, на думку учасників акції, дозволів на будівництва.

Учасники акції тримають плакати: "Шуляк - будівельний кондуктор", "Корупціонерам місце за гратами!", "Будівельний Буратіно Чернишов", "Чернишов, досить руйнувати будівельну галузь" тощо.

На думку учасників акції, міністр "відповідає за все" у будівельній галузі: "за призначення корупціонерів, за видані незаконні дозволи, за провалену реформу ДАБІ, за десятки незаконних забудов".

Паралельно біля будівлі Мінрегіону триває акція проти одного з організаторів акції проти корупції в міністерстві - Віктора Глеби.

Нагадаємо, 26 жовтня Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Ним стала Ірина Король.