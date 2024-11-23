UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Мінрегіоні назвали терміни вирішення проблеми з теплом в Кривому Розі

Фото: віце-прем'єр, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня. До цього дня вже будуть конкретні результати.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".

"Впевнений, що до 8 грудня ми будемо мати вже конкретні результати, і всі ці будинки будуть підключені до опалення", - заявив Кулеба.

У міністра уточнили, чи будуть якісь пріоритети щодо підключення тепла. Зокрема, де спершу включатимуть тепло, у медичних закладах або ж в будинках. На що Кулеба відповів, що соціальна інфраструктура контролюється окремо.

"Безумовно у нас соціальна інфраструктура, і лікарні, вони знаходяться в окремому контролі. Тут ми будемо говорити за те, що 934 житлових будинка - це для нас пріоритет. Ми розуміємо, що температурний режим знижується, і в цілому людям некомфортно знаходитись в квартирах, де немає опалення", - сказав міністр.

У зв'язку з цим, додав Кулеба, це буде питанням номер один, щоб підключити всі будинки і щоб люди отримали тепло якомога швидше.

Що передувало

Зазначимо, що напередодні у Мінрегіоні повідомили про критичну ситуацію з теплом у Кривому Розі. Зокрема, без опалення залишилися 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це приблизно 110 тисяч жителів.

Вчора стало відомо, що для того, щоб вирішити цю проблему, влада розробляє план термінового відновлення тепла в оселях мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг