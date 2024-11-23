У Мінрегіоні назвали терміни вирішення проблеми з теплом в Кривому Розі

У Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня. До цього дня вже будуть конкретні результати.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".
"Впевнений, що до 8 грудня ми будемо мати вже конкретні результати, і всі ці будинки будуть підключені до опалення", - заявив Кулеба.
У міністра уточнили, чи будуть якісь пріоритети щодо підключення тепла. Зокрема, де спершу включатимуть тепло, у медичних закладах або ж в будинках. На що Кулеба відповів, що соціальна інфраструктура контролюється окремо.
"Безумовно у нас соціальна інфраструктура, і лікарні, вони знаходяться в окремому контролі. Тут ми будемо говорити за те, що 934 житлових будинка - це для нас пріоритет. Ми розуміємо, що температурний режим знижується, і в цілому людям некомфортно знаходитись в квартирах, де немає опалення", - сказав міністр.
У зв'язку з цим, додав Кулеба, це буде питанням номер один, щоб підключити всі будинки і щоб люди отримали тепло якомога швидше.
Зазначимо, що напередодні у Мінрегіоні повідомили про критичну ситуацію з теплом у Кривому Розі. Зокрема, без опалення залишилися 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це приблизно 110 тисяч жителів.
Вчора стало відомо, що для того, щоб вирішити цю проблему, влада розробляє план термінового відновлення тепла в оселях мешканців.
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