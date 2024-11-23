У Мінрегіоні назвали терміни вирішення проблеми з теплом в Кривому Розі

"Впевнений, що до 8 грудня ми будемо мати вже конкретні результати, і всі ці будинки будуть підключені до опалення", - заявив Кулеба.

У міністра уточнили, чи будуть якісь пріоритети щодо підключення тепла. Зокрема, де спершу включатимуть тепло, у медичних закладах або ж в будинках. На що Кулеба відповів, що соціальна інфраструктура контролюється окремо.

"Безумовно у нас соціальна інфраструктура, і лікарні, вони знаходяться в окремому контролі. Тут ми будемо говорити за те, що 934 житлових будинка - це для нас пріоритет. Ми розуміємо, що температурний режим знижується, і в цілому людям некомфортно знаходитись в квартирах, де немає опалення", - сказав міністр.

У зв'язку з цим, додав Кулеба, це буде питанням номер один, щоб підключити всі будинки і щоб люди отримали тепло якомога швидше.