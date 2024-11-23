В Минрегионе назвали сроки решения проблемы с теплом в Кривом Роге

"Уверен, что к 8 декабря мы будем иметь уже конкретные результаты, и все эти дома будут подключены к отоплению", - заявил Кулеба.

У министра уточнили, будут ли какие-либо приоритеты по подключению тепла. В частности, где сначала будут включать тепло, в медицинских заведениях или в домах. Кулеба ответил, что социальная инфраструктура контролируется отдельно.

"Безусловно, у нас социальная инфраструктура, и больницы, они находятся в отдельном контроле. Здесь мы будем говорить за то, что 934 жилых дома - это для нас приоритет. Мы понимаем, что температурный режим снижается, и в целом людям некомфортно находиться в квартирах, где нет отопления", - сказал министр.

В связи с этим, добавил Кулеба, это будет вопрос номер один, чтобы подключить все дома и чтобы люди получили тепло как можно скорее.