В Минрегионе разработали закон об усовершенствовании региональной госполитики

Министерство развития общин и территорий разработало законопроект об усовершенствовании региональной государственной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий подчеркнул необходимость обновить закон "Об основах государственной региональной политики".

Указано, что сейчас существует проблема слабого взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием. Отмечается, что со времени принятия в 2014 году Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года в Украине так и не были заложены средства на реализацию всеукраинских целей государственной региональной политики, а ГФРР не предусматривает возможностей использования средств на эти цели, поскольку все средства ГФРР распределяются по определенным критериям между регионами.

"По сути государство, задекларировав в своих стратегических документах некоторые важные общегосударственные цели, не определило для этого источников финансирования. То есть отсутствует механизм практической реализации Государственной стратегии регионального развития", - сказано в сообщении.

Кроме того, нет единого подхода к разработке и реализации стратегических документов на местном уровне. Фактически в разных общинах работают различные проекты международной технической помощи, которые помогают общинам создавать стратегии по разным принципам и шаблонам.

"С целью решения указанных вопросов, совершенствования механизмов реализации государственной региональной политики, повышения ее эффективности Минрегионом разработан проект закона "О внесении изменений в закон "Об основах государственной региональной политики (по комплексному совершенствованию системы формирования и реализации государственной региональной политики)", - указано в сообщении ведомства.

Напомним, в Кабинете министров Украины анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.

Как писало РБК-Украина, в марте 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основах государственной региональной политики". Верховная рада 8 созыва приняла соответствующий законопроект 5 февраля 2015-го.