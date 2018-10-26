У Мінрегіоні розповіли про можливість зменшити комунальні рахунки вчетверо

Фото: Геннадій Зубко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Зубка, енергоефективні заходи можуть дозволити зменшити суму на рахунках

Зменшувати суму в рахунках за опалення в четверо можуть дозволити енергоефективні заходи. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Зубка.

"Ми не зможемо в 2,5 рази зменшити ціну на газ, але ми здатні в 4 рази зменшити комунальні рахунки", - заявив він в ефірі телеканалу "Прямий".

Зубко розповів, як можна зменшити суму в рахунках за опалення.

"Ми можемо продемонструвати на конкретному будинку в Дніпровському районі міста Києва, який за рахунок проведених енергоефективних заходів, платив за спожиту теплову енергію в минулому опалювальному сезоні 8 грн за 1 кв. м, тоді як сусідні будинки - 32 гривень за 1 кв. м. Досягнута економія в 4 рази, і цей шлях абсолютно здійсненний", - зазначив міністр.

Також він розповів, що за рахунок впровадження обліку теплової енергії, працюючої програми "теплі кредити", муніципальних програм, запуску Фонду енергоефективності можна буде контролювати споживання теплової енергії, так і істотно зменшити суми в рахунках за комунальні послуги.

"80% будинків по країні вже мають будинкові лічильники. Десятки будинків отримали енергетичні сертифікати і вже мають розуміння щодо свого споживання. Працююча програма «теплих кредитів», муніципальні програми, запуск Фонду енергоефективності, модернізація ОСББ. Всі необхідні інструменти є, необхідно в першу чергу саме бажання людей рухатися в цьому напрямку", - підсумував Зубко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.