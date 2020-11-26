В Минрегионе рассказали о ходе отопительного сезона

Министерство развития общин и территорий заявило, что по состоянию на 25 ноября почти вся страна подключена к теплу. Работают 99,99% котельных (19946).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Отопительный сезон в Украине проходит довольно успешно. К теплу уже подключено 99,9% социальной инфраструктуры - это школы, детские сады, больницы и жилые дома. 100% учреждений здравоохранения, а это 2,94 тысячи заведений, также подключены к теплу", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По информации областных и Киевской городской государственной администрации, к теплоснабжению подключены:

99,96% учебных заведений (15641)

99,96% дошкольных учреждений (12 931)

100% учреждений здравоохранения (2940)

99,9% жилых домов (81579).

Вместе с тем в Купянске Харьковской области не отапливаются 23 жилых дома. Ведется постепенное подключение жилых домов.

Кроме того, в Олешках Херсонской области не отапливаются 14 жилых домов. В Херсонской ОГА заявили, что сейчас решается вопрос по восстановлению теплоснабжения.

Напомним, в начале ноября в городе Смела Черкасской области начался отопительный сезон. Местные производители тепла погасили критические долги и теперь могут подавать тепло.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук заявлял об угрозе срыва отопительного сезона в Смеле из-за долгов производителей тепла.

Так, в конце октября Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии. Таким образом долги ТЭЦ на газ для производства электроэнергии не будут влиять на отопительный сезон.