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В Смеле начался отопительный сезон

Смела, Вторник 03 ноября 2020 20:03
В Смеле начался отопительный сезон
Фото: отопление (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Смела Черкасской области по состоянию на сегодня, 3 ноября, начался отопительный сезон. Местные производители тепла погасили критические долги и теперь могут подавать тепло.

Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как рассказали в пресс-службе, около 65% производителей тепла, которые входят в состав коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго", имеют значительные долги перед "Нафтогазом", но получили право на газоснабжение.

"В этом случае предприятие уплатило необходимую сумму согласно заключенным с "Нафтогазом" договорам реструктуризации задолженности", - пояснили в компании.

В то же время еще 36 предприятий теплокоммунэнерго, которые обслуживают жителей 23 населенных пунктов, имеют критические долги перед "Нафтогазом".

"Критические долги до сих пор остаются у производителей тепла в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее глава Черкасской ОГА Сергей Сергейчук заявлял об угрозе срыва отопительного сезона в Смеле из-за долгов производителей тепла. В ОГА призвали правоохранительные органы возбудить уголовное дело.

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Новости Украины Общество отопительный сезонЧеркасская область

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