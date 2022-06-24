В Минрегионе показали, как выглядит модульный городок, который открыли в Буче

В городе Буча Киевской области, который сильно пострадал из-за российской оккупации, открыли модульный городок. В нем смогут разместиться 352 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин и территорий Украины.
Алексей Чернышев.
По его словам, это размещение - временное. Правительство и местные власти уже работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья.
Также Чернышев рассказал, что всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.
Согласно данным Минрегиона, в результате боевых действий в Буче было повреждено или разрушено 1735 объектов жилого фонда, из которых 236 многоквартирных домов и 1499 частных домов.
Ранее жительница города Буча рассказала, что видела расстрелы украинцев. Она пряталась в собственном доме во время оккупации и даже смогла сделать несколько фотографий из окна.