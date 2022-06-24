В Минрегионе показали, как выглядит модульный городок, который открыли в Буче

Алексей Чернышев.

По его словам, это размещение - временное. Правительство и местные власти уже работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья.

Также Чернышев рассказал, что всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.