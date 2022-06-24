У Мінрегіоні показали, як виглядає модульне містечко, яке відкрили у Бучі

У місті Буча Київської області, яке сильно постраждало через російську окупацію, відкрили модульне містечко. У ньому зможуть розміститися 352 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства розвитку громад та територій України.
"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця в місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них також житимуть і вчителі, чиє житло зруйноване як у Бучі, так і в навколишніх населених пунктах та працюючих у місцевій школі", - зазначив міністр Олексій Чернишов.
За його словами, це розміщення - тимчасове. Уряд та місцева влада вже працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла.
Також Чернишев розповів, що всього в Бучі в модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 особи.
За даними Мінрегіону, внаслідок бойових дій у Бучі було пошкоджено або зруйновано 1735 об'єктів житлового фонду, з яких 236 багатоквартирних будинків та 1499 приватних будинків.
Раніше мешканка міста Буча розповіла, що бачила розстріли українців. Вона ховалася у власному будинку під час окупації та навіть змогла зробити кілька фотографій із вікна.