Минрегион разработал рекомендации относительно домов для детей-сирот

В Украине 6 тысяч детей-сирот до сих пор проживают в неблагоприятных условиях

Министерство регионального развития разработало методические рекомендации для регионов по созданию жилья и помещений для развития семейных форм воспитания, приближенных к семейным, в частности, малых групповых домов. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе во время онлайн-совещания с представителями областных государственных администраций, передает пресс-служба Минрегиона.

В ведомстве сообщили, что областным администрациям отправили пособие, в котором можно найти всю информацию относительно малых групповых домов: внешний вид, планировка, функциональное зонирование, материалы, интерьер.

"Сейчас есть 2 планировочные схемы такого дома на 260 кв. метров, которые мы предлагаем. В них учтено все для обеспечения детей современными комфортными условиями для проживания и воспитания. Проект действительно важный и к нему нельзя быть равнодушным", - сообщил Парцхаладзе.

Фото: планировочные схемы (minregion.gov.ru)

По словам заместителя министра социальной политики Украины Александры Чуркиной, такие рекомендации были созданы в помощь регионам, чтобы облегчить и ускорить создание новых малых групповых домов в областях Украины.

"По информации регионов планируется новое строительство 26 жилых объектов, из них 13 маленьких групповых домов. Это не тот показатель, на который мы рассчитывали, поэтому, надеюсь, он будет улучшен. В помощь регионам уже разработаны Минрегионом в сотрудничестве с Минсоцполитики рекомендации", - сообщила она.

В Минрегионе отметили, что в Украине 6 тысяч детей-сирот до сих пор проживают в неблагоприятных условиях действующих интернатов.

Напомним, 1 июня Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины опубликовало новые государственные строительные нормы (ГСН), которые касаются улиц, дорог и населенных пунктов.