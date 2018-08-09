Мінрегіон розробив рекомендації щодо будинків для дітей-сиріт

В Україні 6 тисяч дітей-сиріт досі проживають у несприятливих умовах

Міністерство регіонального розвитку розробило методичні рекомендації для регіонів щодо створення житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, зокрема, малих групових будинків. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе під час онлайн-наради з представниками обласних державних адміністрацій, передає прес-служба Мінрегіону.

У відомстві повідомили, що обласним адміністраціям надіслали посібник, у якому можна знайти усю інформацію щодо малих групових будинків: зовнішній вигляд, планування, функціональне зонування, матеріали, інтер’єр.

"Наразі є 2 планувальні схеми такого будинку на 260 кв метрів, які ми пропонуємо. У них враховано все для забезпечення дітей сучасними комфортними умовами для проживання та виховання. Проект дійсно важливий і до нього не можна бути байдужим", - повідомив Парцхаладзе.

Фото: планувальні схеми (minregion.gov.ua)

За словами заступниці міністра соціальної політики України Олександри Чуркіної, такі рекомендації були створені у допомогу регіонам, щоб полегшити та прискорити створення нових малих групових будинків у областях України.

"За інформацією регіонів планується нове будівництво 26 житлових об’єктів, з них 13 малих групових будинків. Це не той показник, на який ми розраховували, тому, сподіваюся, він буде покращений. У допомогу регіонам вже розроблені Мінрегіоном у співпраці з Мінсоцполітики рекомендації", - повідомила вона.

У Мінрегіоні зазначили, що в Україні 6 тисяч дітей-сиріт досі проживають у несприятливих умовах діючих інтернатів.

Нагадаємо, 1 червня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (ЖКГ) України опублікувало нові державні будівельні норми (ДБН), які стосуються вулиць, доріг і населених пунктів.