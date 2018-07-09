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Минрегион рассмотрит возможность проектирования туалетов в метро

НовостиОбщество    09.07.2018 - 20:37
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сегодня общественные туалеты в метро не предусмотрены строительными нормами

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассмотрит возможность проектирования туалетов в метрополитене. Об этом сообщил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

По словам Парцхаладзе, на сегодня проектирование туалетов на станциях метрополитена не предусмотрено в строительных нормах.

"Поэтому сейчас, обновляя ГСН по метрополитенам, мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них", - сказал он.

Он также отметил, что альтернативой туалетам на станциях метро могут стать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября 2018 года, в Украине пешеходные зоны будут обязательно проектироваться с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

 

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Теги публикации: Министерство регионального развития и строительства, метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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