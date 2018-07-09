Минрегион рассмотрит возможность проектирования туалетов в метро

На сегодня общественные туалеты в метро не предусмотрены строительными нормами

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассмотрит возможность проектирования туалетов в метрополитене. Об этом сообщил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

По словам Парцхаладзе, на сегодня проектирование туалетов на станциях метрополитена не предусмотрено в строительных нормах.

"Поэтому сейчас, обновляя ГСН по метрополитенам, мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них", - сказал он.

Он также отметил, что альтернативой туалетам на станциях метро могут стать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября 2018 года, в Украине пешеходные зоны будут обязательно проектироваться с учетом потребностей лиц с инвалидностью.