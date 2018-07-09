Мінрегіон розгляне можливість проектування туалетів у метро

На сьогодні громадські туалети в метро не передбачені будівельними нормами

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розгляне можливість проектування туалетів у метрополітені. Про це повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, передає прес-служба відомства.

За словами Парцхаладзе, на сьогодні проектування туалетів на станціях метрополітену не передбачено в будівельних нормах.

"Тому зараз, оновлюючи ДБН по метрополітенам, ми вирішили також проаналізувати і це питання і розглянути пропозицію про введення нової норми, яка буде стосуватися можливості проектування туалетів на станціях метро або при вході до них", - сказав він.

Він також зазначив, що альтернативою туалетів на станціях метро можуть стати громадські туалети при вході до метро або в підземних переходах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня 2018 року, в Україні пішохідні зони обов'язково будуть проектуватися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.