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Мінрегіон розгляне можливість проектування туалетів у метро

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 20:37
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні громадські туалети в метро не передбачені будівельними нормами

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розгляне можливість проектування туалетів у метрополітені. Про це повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, передає прес-служба відомства.

За словами Парцхаладзе, на сьогодні проектування туалетів на станціях метрополітену не передбачено в будівельних нормах.

"Тому зараз, оновлюючи ДБН по метрополітенам, ми вирішили також проаналізувати і це питання і розглянути пропозицію про введення нової норми, яка буде стосуватися можливості проектування туалетів на станціях метро або при вході до них", - сказав він.

Він також зазначив, що альтернативою туалетів на станціях метро можуть стати громадські туалети при вході до метро або в підземних переходах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня 2018 року, в Україні пішохідні зони обов'язково будуть проектуватися з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

 

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Теги публікації: Министерство регионального развития и строительства, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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