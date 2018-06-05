Мінрегіон дозволить сполучати ліфтами житлову частину будинку та підземні паркінги

Протипожежні тамбур-шлюзи у підземному гаражі слід розміщувати перед шахтами ліфтів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (ЖКГ) України оновлює державні будівельні норми (ДБН), зокрема, пропонує дозволити сполучати ліфтами житлову частину будинку та підземні паркінги, вбудовані в неї. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Мінрегіону.

"У діючих нормах проектування ліфтів з житлового будинку до паркінгу під ним не допускалося через підвищений ризик можливої пожежної небезпеки. Проте практика більшості цивілізованих країн Європи та світу показала, що за умови влаштування спеціальних протипожежних заходів, проектування таких ліфтів є безпечним для жителів. Крім того, це зручність і комфорт у користуванні паркінгом. Тому у нових змінах до чинного ДБН щодо автостоянок та гаражів ми пропонуємо ввести таку норму", - сказав Парцхаладзе.

Допускається сполучення ліфтами підземного гаражу, розташованого в цокольному або в підвальному, підземному поверсі, та наземного гаражу, розташованого у першому поверсі з першим поверхом житлового будинку за умови влаштування протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу (з підпором повітря у разі пожежі не менше 20 Па).

Фото: minregion.gov.ua

"Протипожежні тамбур-шлюзи у підземному гаражі слід розміщувати перед шахтами ліфтів, у наземному гаражі - перед виходами до приміщень житлового будинку", - зазначають у прес-службі.

Нагадаємо, 10 травня Кабінет міністрів України на засіданні прийняв постанову, якою врегулював діяльність підприємств у сфері ліфтового господарства. Зокрема, постанова передбачала відтермінування набрання чинності Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого у червні 2017 року.