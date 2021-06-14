Минрегион подписал меморандум между министерством, ГИАГ и НАБУ, - Чернышов

"Сегодня сделан еще один важный шаг в реформировании архитектурно-строительного контроля - подписание меморандума между ГИАГ, НАБУ и Минрегионом. Наша цель - полное преодоление так называемых "схем" и "договоренностей" в сфере, которая ранее считалась в Украине одной из самых коррумпированных", - отметил министр Алексей Чернышов.

Стороны обязуются обмениваться информацией о выявленных признаках коррупционных правонарушений.

"Противодействие коррупции в сфере строительства всегда в фокусе внимания детективов НАБУ. Поэтому меморандум будет способствовать более быстрому обмену информацией и эффективному расследованию коррупции", - подчеркнул директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Также документ предусматривает постоянную коммуникацию, в частности, проведение совместных совещаний и рабочих встреч.

"Много лет ГАСИ занимала, к сожалению, место в цепи создания "дополнительной коррупционной стоимости". Поэтому мы очень благодарны НАБУ за эту поддержку, что обеспечит прозрачность в работе сотрудников ГИАГ", - подчеркнул председатель ГИАГ Семен Кривонос.