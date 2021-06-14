Мінрегіон підписав меморандум між міністерством, ДІАМ та НАБУ, - Чернишов

Національне антикорупційне бюро України сприятиме проведенню конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування. Домовленість про співпрацю досягнуто у межах меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність", який сьогодні підписали міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов , директор НАБУ Артем Ситник та голова ДІАМ Семен Кривонос.

Про це повідомляється на сторінці Мінрегіону у Facebook.

"Сьогодні зроблено ще один важливий крок у реформуванні архітектурно-будівельного контролю - підписання меморандуму між ДІАМ, НАБУ та Мінрегіоном. Наша мета - повне подолання так званих "схем" та "домовленостей" у сфері, яка раніше вважалася в Україні однією з найбільш корумпованих", - зауважив міністр Олексій Чернишов.

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією про виявлені ознаки корупційних правопорушень.

У Мінрегіоні підписали тристоронній Меморандум між Міністерством, ДІАМ та НАБУ Національне антикорупційне бюро... Posted by Мінрегіон on Monday, June 14, 2021

"Протидія корупції у сфері будівництва завжди у фокусі уваги детективів НАБУ. Тож меморандум сприятиме швидшому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції", - підкреслив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Також документ передбачає постійну комунікацію, зокрема, проведення спільних нарад та робочих зустрічей.

"Багато років ДАБІ займала, на жаль, місце в ланцюзі створення "додаткової корупційної вартості". Тому ми дуже вдячні НАБУ за цю підтримку, що забезпечить прозорість у роботі співробітників ДІАМ", - наголосив голова ДІАМ Семен Кривонос.