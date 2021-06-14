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Мінрегіон підписав меморандум між міністерством, ДІАМ та НАБУ, - Чернишов

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 18:38
Мінрегіон підписав меморандум між міністерством, ДІАМ та НАБУ, - Чернишов Фото: Семен Кривонос, Олексій Чернишов та Артем Ситник (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України сприятиме проведенню конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування. Домовленість про співпрацю досягнуто у межах меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність", який сьогодні підписали міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, директор НАБУ Артем Ситник та голова ДІАМ Семен Кривонос.

Про це повідомляється на сторінці Мінрегіону у Facebook.

"Сьогодні зроблено ще один важливий крок у реформуванні архітектурно-будівельного контролю - підписання меморандуму між ДІАМ, НАБУ та Мінрегіоном. Наша мета - повне подолання так званих "схем" та "домовленостей" у сфері, яка раніше вважалася в Україні однією з найбільш корумпованих", - зауважив міністр Олексій Чернишов.

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією про виявлені ознаки корупційних правопорушень.

У Мінрегіоні підписали тристоронній Меморандум між Міністерством, ДІАМ та НАБУ Національне антикорупційне бюро...

Posted by Мінрегіон on Monday, June 14, 2021

"Протидія корупції у сфері будівництва завжди у фокусі уваги детективів НАБУ. Тож меморандум сприятиме швидшому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції", - підкреслив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Також документ передбачає постійну комунікацію, зокрема, проведення спільних нарад та робочих зустрічей.

"Багато років ДАБІ займала, на жаль, місце в ланцюзі створення "додаткової корупційної вартості". Тому ми дуже вдячні НАБУ за цю підтримку, що забезпечить прозорість у роботі співробітників ДІАМ", - наголосив голова ДІАМ Семен Кривонос.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про те, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які спрямовані на комплексні зміни у сфері містобудування.

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