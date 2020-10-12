Минрегион опубликовал атлас нового административного деления Украины

В Украине с изменением количества районов создали новый атлас административно-территориального устройства. Он содержит названия, границы, площади и другие показатели каждого нового района.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В атласе указаны 136 районов (в т.ч. 17 - на временно оккупированных территориях Украины). В целом по Украине 29 710 поселений (города, поселки городского типа, села). Также отмечается, что в Украине 41,9 миллиона человек населения.

"В 2020 году мы закончили важный этап реформы - создали по всей стране новые общины и новые районы, границы и состав которых вы найдете в этом Атласе. Впереди намного более сложная работа - сделать эти общины успешными", - заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Атлас содержит информацию о названиях, границах, площади, численности населения, составе по общинах каждого нового района каждой области.

Ознакомиться с атласом можно здесь.

Напомним, Верховная рада в середине июля утвердила новые границы районов, сократив их число в три с половиной раза. До этого в парламенте развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.

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