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Мінрегіон опублікував атлас нового адміністративного поділу України

Автор: Максим Зайченко

В Україні зі зміною кількості районів створили новий атлас адміністративно-територіального устрою. Він містить назви, межі, площі та інші показники кожного нового району.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.

В атласі вказані 136 районів (в т. год. 17 - на тимчасово окупованих територіях України). В цілому по Україні 29 710 поселень (міста, селища міського типу, села). Також наголошується, що в Україні 41,9 мільйона осіб населення.

"У 2020 році ми закінчили важливий етап реформи - створили по всій країні нові громади та нові райони, кордони та склад яких ви знайдете в цьому Атласі. Попереду набагато більш складна робота - зробити ці громади успішними", - заявив заступник міністра розвитку громад і територій України В'ячеслав Негода.

Атлас містить інформацію про назви, межі, площі, чисельності населення, склад по громадах кожного нового району кожній області.

Ознайомитися з атласом можна тут.

Нагадаємо, Верховна рада в середині липня затвердила нові межі районів, скоротивши їх кількість в три з половиною рази. До цього у парламенті розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

Також читайте матеріал РБК-Україна про те, як ліквідація районів вплине на життя українців.

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