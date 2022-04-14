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Минрегион обвинили в попытке экспроприации имущества бизнеса на десятки миллиардов

Фоото: Минрегион обвинили в попытке экспроприации имущества бизнеса на десятки миллиардов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Министерстве развития общин и территорий могут реализовать схему фактической экспроприации имущества частного бизнеса на десятки миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Апострофа".

В частности, в статье отмечается, что ведомство под поводом предоставления временного жилья и компенсаций тем, кто потерял имущество, намерено провести захват недостроенных комплексов.

По данным издания, в Министерстве развития общин и территорий Алексея Чернышова инициируют масштабное переформатирование рынка с возможной передачей всех существующих недостроев на баланс своего ведомства.

"Ключевой пункт условного "плана экспроприации" - передача под контроль Минрегиона не только проблемных недостроев (что было бы логично, учитывая будущий острый дефицит жилплощади и готовность крупных застройщиков взять такие объекты "под шефство" за деньги госбюджета), но и те комплексы, которые возводят вполне финансово устойчивые компании. Речь идет о передаче "на баланс" непроданных квартир. При этом вопрос получения застройщиками каких-либо компенсаций пока не обсуждается", - говорится в статье.

Журналисты также добавляют, если исходить из объемов планируемого к сдаче жилья (по довоенным меркам) в 2022 году, ведомство претендует минимум на 160 тыс. квартир.

По мнению издания, причиной, почему в Минрегионе пошли на такой шаг - возможность коррупционных схем, которые можно провести через экспроприацию недостроев у застройщиков.

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