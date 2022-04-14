Мінрегіон звинуватили в спробі експропріації майна бізнесу на десятки мільярдів

Зокрема, в статті наголошується, що відомство під приводом надання тимчасового житла і компенсацій тим, хто втратив майно, має намір провести захоплення недобудованих комплексів.

За даними видання, в Міністерстві розвитку громад і територій Олексія Чернишова ініціюють масштабне переформатування ринку з можливою передачею всіх існуючих недобудов на баланс свого відомства.

"Ключовий пункт умовного "плану експропріації" - передача під контроль Мінрегіону не тільки проблемних недобудов (що було б логічно, враховуючи майбутній гострий дефіцит житлоплощі і готовність великих забудовників взяти такі об'єкти "під шефство" за гроші держбюджету), але і ті комплекси, які зводять цілком фінансово стійкі компанії. Йдеться про передачу "на баланс" непроданих квартир. При цьому питання отримання забудовниками будь-яких компенсацій поки не обговорюється", - йдеться в статті.

Журналісти також додають, якщо виходити з обсягів планованого до здачі житла (за довоєнними мірками) у 2022 році, відомство претендує мінімум на 160 тис.квартир.

На думку видання, причиною, чому в Мінрегіоні пішли на такий крок-можливість корупційних схем, які можна провести через експропріацію недобудов у забудовників.