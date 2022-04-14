RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінрегіон звинуватили в спробі експропріації майна бізнесу на десятки мільярдів

Фовідо: Мінрегіон звинуватили в спробі експропріації майна бізнесу на десятки мільярдів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Міністерстві розвитку громад і територій можуть реалізувати схему фактичної експропріації майна приватного бізнесу на десятки мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Апострофа".

Зокрема, в статті наголошується, що відомство під приводом надання тимчасового житла і компенсацій тим, хто втратив майно, має намір провести захоплення недобудованих комплексів.

За даними видання, в Міністерстві розвитку громад і територій Олексія Чернишова ініціюють масштабне переформатування ринку з можливою передачею всіх існуючих недобудов на баланс свого відомства.

"Ключовий пункт умовного "плану експропріації" - передача під контроль Мінрегіону не тільки проблемних недобудов (що було б логічно, враховуючи майбутній гострий дефіцит житлоплощі і готовність великих забудовників взяти такі об'єкти "під шефство" за гроші держбюджету), але і ті комплекси, які зводять цілком фінансово стійкі компанії. Йдеться про передачу "на баланс" непроданих квартир. При цьому питання отримання забудовниками будь-яких компенсацій поки не обговорюється", - йдеться в статті.

Журналісти також додають, якщо виходити з обсягів планованого до здачі житла (за довоєнними мірками) у 2022 році, відомство претендує мінімум на 160 тис.квартир.

На думку видання, причиною, чому в Мінрегіоні пішли на такий крок-можливість корупційних схем, які можна провести через експропріацію недобудов у забудовників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство розвитку громад та територійВторгнення Росії до України