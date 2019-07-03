Минрегион нормировал необходимость подключения к интернету гостиничных номеров

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства приняло новые строительные нормы, которыми владельцам отелей рекомендуют обеспечивать доступ в интернет во всех номерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Соответствующие строительные нормы вступят в силу 1 октября 2019 года.

"В Украине наконец унормировано и рекомендуется предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере при их проектировании. Соответствующая норма содержится в новых изменениях в ГСН "Отели", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что норма является рекомендательной, поэтому не обязывает обеспечивать доступ к интернету.

Напомним, изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с 1 июля, позволяют проектировать лифты из общественных зданий в подземных паркингов под ними.

Как писало РБК-Украина ранее, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел./га.