Мінрегіон напрацьовує закон про встановлення лічильників коштом держбюджету

Фото: лічильники (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Міністерстві розвитку громад та територій напрацьовують зміни в законодавство, які дозволять отримати з державного бюджету кошти для фінансування робіт зі встановлення лічильників. Йдеться про їх встановлення у тих будівлях, де вони відсутні.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні житлові будівлі оснащені на:

81,3% - лічильниками теплової енергії,

17,0% - лічильниками гарячої води,

74,6% - лічильниками питної води.

У Мінрегіоні пояснюють, що у випадку невстановлення лічильника мешканці оплачують послуги за встановленими нормами споживання, які є розрахунковими.

При цьому зараз у житлових будинках не забезпечений стовідсотковий облік комунальних послуг попри вимоги закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

"Заручником цієї ситуації є споживач, адже він оплачує послуги за нормами, які у більшості випадків є завищеними. Тому одним із пріоритетних завдань, які маємо вирішити - це питання обліку", - зазначила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

У міністерстві підкреслюють, що у першу чергу необхідно встановити лічильники теплової енергії та постачання гарячої води, адже саме послуги з теплопостачання займають у платіжці споживача найбільшу частку.

"Наразі Мінрегіон опрацьовує можливість внесення змін до законодавства та отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт зі встановлення вузлів комерційного обліку у тих будівлях, де вони відсутні", - сказано у повідомленні.

Зараз у відомстві проводять детальний аналіз ситуації з облаштування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води у кожному регіоні України та визначають потребу коштів для їх встановлення протягом 2020-2021 років.

Нагадаємо, у червні у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

Як писало РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонувала підвищити тарифи на електроенергію для населення.