Минрегион направил почти 800 млн гривен на проекты регионального развития

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подписал приказ о направлении 744 млн гривен на реализацию проектов регионального развития по программе "Поддержка региональной политики Украины". Реализация будет происходить в 2021-2023 годах.

Об этом сообщает правительственный портал.

Из этих средств на 2021 год предусмотрено 480 млн гривен.

"Подписал приказ о направлении средств секторальной поддержки на реализацию проектов регионального развития. Уже в этом году 480 млн грн из государственного бюджета будет направлено на более 80 проектов регионального развития", - отметил Чернышов.

Также Минрегион реализует проект по созданию ГИС-системы мониторинга развития административно-территориальных единиц и проект по повышению эффективности формирования и реализации государственной региональной политики (усиление институциональной способности агентств регионального развития).