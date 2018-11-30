Минприроды обнародовало список 100 крупнейших "предприятий-загрязнителей"
Иллюстративное фото (из открытых источников)
В антирейтинге предприятий, которые больше всего загрязняют воду, оказался "Киевводоканал"
Министерство экологии и природных ресурсов природы подготовило рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей" за 2017 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минприроды.
Отмечается, что список предприятий создан на основании данных официальной статистики, сформированной по результатам поданой предприятиями отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов.
"По результатам проведенного анализа сформирован новый условный перечень сотни "Основным загрязнителям" по трем категориям: сбросы загрязнения сточных вод (33 предприятия), выбросы в атмосферный воздух (33 предприятия) и образования отходов (34 предприятия)", - отметили в Минприроды.
Топ-10 крупнейших предприятий-загрязнителей сточных вод:
- ПАО АК "Киевводоканал, м. Киев
- Ао "Меткомбинат "Азовсталь", м. Мариуполь, Донецкая обл.
- ЛГКП "Львовводоканал", г. Львов
- ПАО "Днепровский Меткомбинат", г.Каменское, Днепропетровская область.
- КП "Днепрводоканал". Днепропетровск
- ПАО "Запорожсталь", г. Запорожье
- МКП "Николаевводоканал", г. Николаев
- Филиал "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", г. Павлоград, Днепропетровская область.
- КП "Черниговводоканал", г.Чернигов
- КП "Горводоканал", г.Суммы
Топ-10 крупнейших предприятий-загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух:
- ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", г. Кривой рог, Днепропетровская обл.
- ЧАО "ММК им. Ильича", г. Мариуполь, Донецкая обл.
- Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ", ПАО "ДТЭК Западэнерго", г.Бурштын, Ивано-Франковская область
- ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", г.Курахово, Донецкая обл.,
- Чао "ДТЭК Павлоградуголь", г. Павлоград Днепропетровская обл.,
- ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго".Энергодар, Запорожская обл.,
- Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго", г.Светлодарск, Донецкая обл.
- Обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго". Ладыжин, Винницкая обл.
- ЗАО "МК "Азовсталь", м. Мариуполь, Донецкая обл.
- ПАО "Запорожский меткомбинат "Запорожсталь", г. Запорожье, Запорожская область.
В Минприроды отметили, что за 2017 год общие объемы выбросов загрязняющих веществ - 2,58 млн тонн: сбросов - 997,35 млн м3 образование отходов - 366 млн. тонн.
Напомним, ранее в Минприроды отметили, что в Украине большая половина выбросов парниковых газов приходится на энергетический сектор. В целом это 60%.