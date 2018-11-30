Минприроды обнародовало список 100 крупнейших "предприятий-загрязнителей"

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В антирейтинге предприятий, которые больше всего загрязняют воду, оказался "Киевводоканал"

Министерство экологии и природных ресурсов природы подготовило рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей" за 2017 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минприроды.

Отмечается, что список предприятий создан на основании данных официальной статистики, сформированной по результатам поданой предприятиями отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов.

"По результатам проведенного анализа сформирован новый условный перечень сотни "Основным загрязнителям" по трем категориям: сбросы загрязнения сточных вод (33 предприятия), выбросы в атмосферный воздух (33 предприятия) и образования отходов (34 предприятия)", - отметили в Минприроды.

Топ-10 крупнейших предприятий-загрязнителей сточных вод:

ПАО АК "Киевводоканал, м. Киев

Ао "Меткомбинат "Азовсталь", м. Мариуполь, Донецкая обл.

ЛГКП "Львовводоканал", г. Львов

ПАО "Днепровский Меткомбинат", г.Каменское, Днепропетровская область.

КП "Днепрводоканал". Днепропетровск

ПАО "Запорожсталь", г. Запорожье

МКП "Николаевводоканал", г. Николаев

Филиал "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", г. Павлоград, Днепропетровская область.

КП "Черниговводоканал", г.Чернигов

КП "Горводоканал", г.Суммы

Топ-10 крупнейших предприятий-загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух:

ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", г. Кривой рог, Днепропетровская обл.

ЧАО "ММК им. Ильича", г. Мариуполь, Донецкая обл.

Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ", ПАО "ДТЭК Западэнерго", г.Бурштын, Ивано-Франковская область

ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", г.Курахово, Донецкая обл.,

Чао "ДТЭК Павлоградуголь", г. Павлоград Днепропетровская обл.,

ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго".Энергодар, Запорожская обл.,

Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго", г.Светлодарск, Донецкая обл.

Обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго". Ладыжин, Винницкая обл.

ЗАО "МК "Азовсталь", м. Мариуполь, Донецкая обл.

ПАО "Запорожский меткомбинат "Запорожсталь", г. Запорожье, Запорожская область.

В Минприроды отметили, что за 2017 год общие объемы выбросов загрязняющих веществ - 2,58 млн тонн: сбросов - 997,35 млн м3 образование отходов - 366 млн. тонн.

Напомним, ранее в Минприроды отметили, что в Украине большая половина выбросов парниковых газов приходится на энергетический сектор. В целом это 60%.