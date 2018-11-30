Мінприроди оприлюднило список 100 найбільших "підприємств-забруднювачів"

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В антирейтингу підприємств, які набільше забруднюють воду, опинився "Київводоканал"

Міністерство екології та природних ресурсів природи підготувало рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів" за 2017 рік. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінприроди.

Зазначається, що список підприємств створений на підставі даних офіційної статистики, сформованої за результатами поданої підприємствами звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів.

"За результатами проведеного аналізу сформовано новий умовний перелік сотні "Основних забруднювачів" за трьома категоріями: скиди забруднення стічних вод (33 підприємства), викиди в атмосферне повітря (33 підприємства) та утворення відходів (34 підприємства)", - зазначили в Мінприроди.

Топ-10 найбільших підприємств-забруднювачів стічних вод:

ПАТ АК "Київводоканал, м. Київ

ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", м. Марiуполь, Донецька обл.

ЛМКП "Львiвводоканал", м. Львів

ПАТ "Днiпровський Меткомбiнат", м.Кам’янське, Дніпропетровська обл.

КП "Днiпроводоканал" м. Дніпропетровськ

ПАТ "Запорiжсталь", м. Запорiжжя

МКП "Миколаївводоканал", м. Миколаїв

Фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці каналізаційних стоків" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

КП "Чернігівводоканал", м.Чернігів

КП "Мiськводоканал", м.Суми

Топ-10 найбільших підприємств-забруднювачів по викидах в атмосферне повітря:

ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл.

ПРАТ "ММК ім. Ілліча", м. Маріуполь, Донецька обл.

Відокремлений підрозділ "Бурштинська ТЕЦ", ПАТ "ДТЕК Західенерго", м.Бурштин, Івано-Франківська область

ВП "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго", м.Курахове, Донецька обл.,

ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", м. Павлоград Дніпропетровська обл.,

ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" м.Енергодар, Запорізька обл.,

Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго", м.Світлодарськ, Донецька обл.

Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" м. Ладижин, Вінницька обл.

ПРАТ "МК "Азовсталь", м. Маріуполь, Донецька обл.

ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя, Запорізька обл.

У Мінприроди зазначили, що за 2017 рік загальні обсяги викидів забруднюючих речовин - 2,58 млн тонн: скидів - 997,35 млн м3, утворення відходів - 366 млн. тонн.

Нагадаємо, раніше у Мінприроди зазначили, що в Україні більша половина викидів парникових газів припадає на енергетичний сектор. Загалом це 60%.