Енергетичний сектор України генерує більше половини викидів парникових газів, - Мінприроди

Фото: смог в Києві (УНІАН)

Дві третини викидів CO2 є наслідком спалювання викопних джерел енергії

В Україні більша половина викидів парникових газів припадає на енергетичний сектор. Загалом це 60%, сказав мністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформує РБК-Україна із посиланням на Мінприроди.

Міністр зауважив, що майже дві третини викидів CO2 - наслідок спалювання викопних джерел енергії. Загалом, за його словами, вуглецемісткість внутрішнього валового продукту (ВВП) в Україні перевищує світові показники майже вдвічі.

"Якщо порівнювати з країнами ЄС, то ця різниця буде ще більшою", - сказав Семерак.

У Мінприроди переконані, що змінити ситуацію в країні можна лише за умов впровадження нової кліматичної політики, поступової відмови від використання викопного палива, запровадження енергозберігаючих технологій.

"Нашим урядом була ухвалена Стратегія низьковуглецевого розвитку. Ми стали дев'ятою країною світу, яка розробила даний документ. Йдеться не лише про декларацію намірів, але й про чіткі завдання щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, заходів з енергоефективності та енергозбереження, збільшення поглинання парникових газів, модернізацію електромереж та транспортної інфраструктури", - резюмував міністр екології.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України", Європейський банк реконструкції та розвитку й Міністерство екології та природних ресурсів України підписали меморандум про порозуміння щодо скорочення викидів метану в ланцюжках постачання газу в Україні.