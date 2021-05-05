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Міномети і ПТРК: бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 05 травня 2021 18:09
Міномети і ПТРК: бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі Фото: український військовий на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 5 травня, проросійські бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в районі Водяного противник чотири рази відкривав вогонь з артилерійських установок 152 і 122 калібрів, мінометів 120 калібру і гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки бойовики вели обстріли з мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки - з протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Новомихайлівки бойовики двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Майорське, Причепилівка та Гнутове вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці, яка приймає пацієнтів з COVID. В результаті обстрілу постраждалих немає, поліція завела тіло за статтею "теракт".

Крім того, бойовики обстріляли автомобіль української спостережної групи на Донбасі.

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