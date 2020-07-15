Минометы, БМП и гранатометы: боевики 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Среди украинских военнослужащих потерь нет

С начала 15 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупационные войска применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, пророссийские боевики обстреливали украинские укрепления из минометов 120-го калибра, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы сегодня попадали защитники Марьинки, Талаковки, Гнутово и Новолуганского. Украинские военные на агрессивные действия противника отвечали прицельным огнем по вражеским позициям.

В результате огневой активности боевиков ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

На участках разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого и Богдановки сегодня сохранялась "тишина".

Напомним, сегодня боевики передали украинской стороне тело убитого вблизи Зайцево военного.

Кроме того, остановить раздувать конфликт на Донбассе призвало Россию сегодня посольство Британии в Украине.