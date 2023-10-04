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Мінометна дуель. Бійці ССО показали, як знищили техніку та склад окупантів на Донбасі

Фото: бійці ССО знищили техніку та склад окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військові Сил спеціальних операцій (ССО) знищили два міномета та склад російських військ в Донецькій області. Для цього довелось влаштувати справжню мінометну дуель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Воїни 3-го полку ССО отримали одностайну перемогу в "дуелі" з мінометними розрахунками військ РФ", - йдеться в повідомленні.

Так, неподалік одного з населених пунктів Донецької області оператори ССО виявили два міномети 120-мм калібру противника та склад боєприпасів.

"За допомогою БПЛА розвідники скорегували вогонь міномету та власними силами знищили всі три цілі", - додали військові.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська в ході наступальних операцій мають успіхи в районі Роботино на Мелітопольському напрямі та в районах Клищіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 43 бойових зіткнень. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються поблизу Бахмута і відбили атаку росіян біля Вербового.

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