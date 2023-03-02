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Міномети, артилерія, САУ та РСЗВ. Окупанти здійснили понад 170 обстрілів Сумської області

Фото: Окупанти здійснили понад 170 обстрілів Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад області. Було зафіксовано 177 "прильотів" - з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти обстріляли:

  • Середино-Будську громаду з міномета. Було дев'ять "прильотів". У селі Рожковичі внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки;
  • Есманську громаду зі ствольної артилерії. Зафіксовано чотири "прильоти", внаслідок чого пошкоджено ЛЕП і приватні будинки в селі Студенок. Також у селі Уланове внаслідок обстрілу РСЗВ сталося загоряння житлового будинку;
  • Хотінську громаду із САУ. Унаслідок чотирьох "прильотів" пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у селі Кіндратівка;
  • Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії (10 "прильотів"). Поблизу села Нововасилівка пошкоджено високовольтну лінію через обстріли;
  • Новослобідську громаду зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу в селі Бояро-Лежачі (7 "прильотів") пошкоджено три приватні будинки.

Нагадаємо, російські війська 1 березня обстріляли з використанням артилерії Сумський район та пошкодили лінію електропередач.

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