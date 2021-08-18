Министерство из-за иска активистов запретило НГЗ строительство нового хранилища красного шлама

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало приказ "О приостановлении рассмотрения дел ООО "Николаевский глиноземный завод".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.
Этим приказом остановлено, в частности, рассмотрение документов ООО "НГЗ" по получению разрешительных документов - заключения по оценке воздействия на окружающую среду - по строительству нового пруда-накопителя отходов производства алюминия (красного шлама).
Рассмотрение приостановлено до вынесения судом окончательного решения по иску ОО "Стоп Шлам", которое объединило пострадавших от красного шлама, к ООО "НГЗ".
Кроме того, экологи неоднократно обращали внимание на многочисленные нарушения предприятием экологического законодательства и о начале строительства нового шламохранилища без разрешительных документов.
Напомним, "Николаевский глиноземный завод" намерен построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема - красного шлама.
Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровья человека.
Ранее суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 млрд грн пострадавшим от воздействия шлама.