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Министерство из-за иска активистов запретило НГЗ строительство нового хранилища красного шлама

Автор: Наталия Гурковская

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало приказ "О приостановлении рассмотрения дел ООО "Николаевский глиноземный завод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

Этим приказом остановлено, в частности, рассмотрение документов ООО "НГЗ" по получению разрешительных документов - заключения по оценке воздействия на окружающую среду - по строительству нового пруда-накопителя отходов производства алюминия (красного шлама).

Рассмотрение приостановлено до вынесения судом окончательного решения по иску ОО "Стоп Шлам", которое объединило пострадавших от красного шлама, к ООО "НГЗ".

Кроме того, экологи неоднократно обращали внимание на многочисленные нарушения предприятием экологического законодательства и о начале строительства нового шламохранилища без разрешительных документов.

Напомним, "Николаевский глиноземный завод" намерен построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема - красного шлама.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизнь и здоровья человека.

Ранее суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 млрд грн пострадавшим от воздействия шлама.

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НГЗ