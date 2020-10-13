В Минобразования утвердили дату пробного ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля. Пройти регистрацию для участия в пробном ВНО можно в период с 5 по 19 января.

Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.

Пройти регистрацию можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. При этом пробное ВНО можно будет пройти лишь по одному предмету.

"Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021", - сообщили в Центре.

Пробное тестирование можно пройти дома, после ответы можно внести на специальный сервис определения результатов. Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников.

Напомним, основная сессия ВНО в 2021 году начнется 21 мая и продлится до 15 июня. Результаты будут опубликованы до 30 июня.

Также сообщалось, что экзамен по математике будет обязательным для выпускников школ с 2021 года.