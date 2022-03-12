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Минобразования создало Всеукраинское онлайн расписание для школьников с 14 марта

Новина українською →
Украина, Суббота 12 марта 2022 17:52
Минобразования создало Всеукраинское онлайн расписание для школьников с 14 марта Фото: образовательный процесс начнется 14 марта (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Уже с 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов будет восстановлен и будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения. Для удобства организации этого процесса для большого количества детей, в частности эвакуированных, Министерство образования и науки совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн расписание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Интерактивное расписание содержит ссылки на материалы из разных ресурсов (Всеукраинская школа онлайн, телеуроки, учебники и тому подобное) для предметов в соответствии с календарно-тематическим планированием.

Онлайн-расписание реализуется на базе интерактивного Google-календаря, к которому в режиме реального времени будут иметь доступ все желающие. Расписание разработано для учащихся 1-11 классов. Все желающие могут использовать ВШО, где содержатся видеоуроки, конспекты, тестовые задания, есть Кабинет учителя, который дистанционно может держать связь с учеником, а также для которой разработан мобильное приложение.

Во многих регионах все еще остается недостаточно качественная связь и доступ к интернету. Именно поэтому, чтобы все же образовательный процесс проходил совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и партнерами с понедельника на украинском телевидении будет запущена трансляция уроков для 5-11 классов. Расписание занятий будет обнародовано на официальных каналах МОН, а также на ТВ-каналах.

Кроме того, уроки будут доступны на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Киевстар ТВ, sweet.tv.

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