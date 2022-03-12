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Міносвіти створило Всеукраїнський онлайн розклад для школярів з 14 березня

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Україна, Субота 12 березня 2022 17:52
Міносвіти створило Всеукраїнський онлайн розклад для школярів з 14 березня Фото: освітній процес почнеться 14 березня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Вже з 14 березня освітній процес у більшості регіонів буде відновлений та буде проходити з використанням технологій дистанційного навчання. Для зручності організації цього процесу для великої кількості дітей, зокрема евакуйованих, Міністерство освіти і науки спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Інтерактивний розклад містить посилання на матеріали з різних ресурсів (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо) для предметів згідно з календарно-тематичним плануванням.

Онлайн-розклад реалізується на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в режимі реального часу матимуть доступ усі охочі. Розклад розроблено для учнів 1-11 класів. Усі бажаючі можуть використовувати ВШО, де містяться відеоуроки, конспекти, тестові завдання, є Кабінет вчителя, який дистанційно може тримати зв'язок з учнем, а також для якої розроблено мобільний застосунок.

У багатьох регіонах все ще залишається недостатньо якісний зв'язок та доступ до інтернету. Саме тому, аби все ж таки освітній процес відбувався, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та партнерами з понеділка на українському телебаченні буде запущено трансляцію уроків для 5-11 класів. Розклад занять буде оприлюднено на офіційних каналах МОН, а також на ТБ-каналах.

Крім того, уроки будуть доступні на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ, sweet.tv.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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